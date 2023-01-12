الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«فاكسيرا».. أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا

المشروع القومي فاكسيرا
المشروع القومي فاكسيرا

يُعد مجمع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أحد أهم الإنجازات التي تدعم خطة الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والطبي من تصنيع اللقاحات الطبية.

ويسعى مشروع فاكسيرا الضخم - المُقام على مساحة 15 فدانًا - إلى استعادة القدرة على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية، التي تُعد جزءًا من الأمن القومي للدولة، وذلك بدءًا من تاريخ تنفيذه في نوفمبر عام 2021.

أقسام «فاكسيرا»

ويتضمن المشروع القومي، خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.

ويزود المركز بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقا للمعايير المُوصي بها من منظمة الصحة العالمية، والتي تخص الرقابة على اللقاحات البشرية.

الرؤية المستقبلية

ويحقق "فاكسيرا" طفرة في إنتاج اللقاحات، ويُعد أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء داخليًا وتصديرًا للخارج.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، تحققت في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف نقل تكنولوجيا لقاح الأنفلونزا الموسمية، ونقل تكنولوجيا لقاح المكورات الرئوية، ونقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال.

انجازات رئاسية خطوط الإنتاج لشركة فاكسيرا لقاح فاكسيرا مجمع فاكسيرا الطبي انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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