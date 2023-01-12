طقس بارد وشبورة.. «الأرصاد» تكشف عن طقس غدٍ بمحافظة الإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا يوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023، بمحافظة الإسكندرية.

وتشهد الإسكندرية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الراهنة، بسبب سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة على كافة أنحاء المحافظة.

وعن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، قالت الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم بارد نهارًا على المحافظة، ويكون شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل.

وتابعت الهيئة أن هناك شبورة مائية صباحية على الإسكندرية، مع وجود نشاط رياح بسرعة 44 كم/س.

وأضافت الأرصاد أن الطقس اليوم في الإسكندرية غائم، مع سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 50% إلى 60% تقريبًا، كما تشهد المحافظة الآن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل حالة الطقس غدًا يوم الجمعة بمحافظة الإسكندرية، وذلك وفقًا لبيان الأرصاد الجوية، واليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

حالة الطقس غدًا فى الإسكندرية

أما حالة الطقس غدا في الإسكندرية، فأضافت الأرصاد أن عروس البحر ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% إلى 40% تقريبًا، حيث ستقل شدة سقوط الأمطار غدًا في الإسكندرية مقارنة باليوم.

وأوضحت الهيئة أن طقس الإسكندرية بارد نهارًا على كافة المناطق، وتزداد حدة البرودة مع دخول الليل، وفي الصباح الباكر، مع وجود نشاط رياح على فترات متقطعة في كافة مناطق المحافظة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 13 يناير في المحافظات

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (19) الصغرى (11).

- الوجه البحري: العظمى (18)- الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22)- الصغرى (15).

- شمال الصعيد: العظمى (18)- الصغرى (08).