على مستوى وزراء الخارجية.. انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية (صور)

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية التقى بشقيقه الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي.

وتابع: "أعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين، تم خلالها تناول كل الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال".

جانب من اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بحضور وزيري الخارجية

ملفات المباحثات بين مصر والسعودية: شملت سد النهضة

وشهدت المشاورات حوارًا مستفيضًا وشاملًا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة.

وكذلك شملت التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها.

وزير الخارجية خلال انعقاد لجنة التشاور السياسي في الرياض

وتناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.

وقد اختتمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كل الموضوعات التي تمت مناقشتها في لجنة التشاور السياسي.