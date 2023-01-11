الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى

سامح شكري
سامح شكري

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين القاهرة والرياض.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، إن شكري سوف يتوجه، مساء اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية «الرياض»، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقده، غدًا الخميس.

أبوزيد: مصر والسعودية تحرصان على التنسيق والتشاور

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن انعقاد لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية بشكل دوري يعكس حرص الجانبين المصري والسعودي على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً تلك التي تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وكشف السفير أبو زيد أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007.

السعودية القاهرة الرياض التشاور السياسي الخارجية المتحدث بإسم الخارجية

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