الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يروجاها عبر فيسبوك.. سقوط تاجرى عملة فى الجيزة

فيس بوك
فيس بوك

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من رصد إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تروج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف صاحب الصفحة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته عملات أجنبية، وبمواجهته أقر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالاشتراك مع آخرين، وباستدعاء أحدهما وبمناقشته أيد اعترافات المتهم المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي فيس بوك السوق المصرفية أكتوبر

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