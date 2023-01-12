الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل فتاة لسرقة هاتفها بالمعصرة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة لص سرق فتاة بالإكراه وسحلها بمنطقة المعصرة، بالسجن 7 سنوات.

وكشفت التحقيقات عن تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول، مما تسبب فى إصابتها بسحجات حال تشبثها بالهاتف المحمول.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عاطل- مقيم بدائرة القسم".

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنايات القاهرة منطقة المعصرة

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