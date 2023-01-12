ريم البارودى تشيع جثمان والدها من مسجد السلام «صور»

شيعت الفنانة ريم البارودي جثمان والدها منذ قليل عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، وتم دفنه بمقابر العائلة، وسط حالة انهيار شديدة من قبل البارودي، وقف بجانبها عدد من أصدقائها المقربين.

رحل والد الفنانة ريم البارودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وتتقبل الفنانة ريم البارودى واجب العزاء فى رحيل والدها يوم السبت المقبل بمسجد الصديق بشيراتون فى مصر الجديدة.

وكانت ريم البارودي قد طالبت جمهورها بالدعاء لوالدها وكشفت أنه في حالة حرجة نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وكتبت "ريم" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "يارب يارب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء" .

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.

جنازة والد ريم البارودى