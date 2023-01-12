إزالة فورية لبناء مخالف بنطاق حي غرب أسيوط.. ولجان لرصد المخالفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بحي غرب مدينة أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون لمنع تكرار تلك المخالفات، مؤكدًا استمرار إزالة أية محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسؤولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز.

وذلك تنفيذًا لخطة الدولة برصد أية مخالفات وازالتها في المهد قبل تفاقمها على أن يتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

كان محافظ أسيوط قد وجّه جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الرصد الميداني لرصد أية محاولات للبناء المخالف ووقفها في المهد فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون، مشددًا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري بكل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات.

من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط واُثناء مرور مسئولي المتابعة الميدانية للحي تبين قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف وعلى الفور توجه إلى موقع المخالفة برفقه كرم عبدالحفيظ والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ومسؤولي الإشغالات والإزالات بالحي، وتم تنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوي بأحد العقارات بشارع مينا الأول بمنطقة شركه قلتة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها، مشيرًا إلى مواصلة تنسيق الجهود لرصد أية تعديات وازالتها في مهدها للقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

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إزالة مخالفات بناء