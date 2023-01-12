«القوى العاملة» تختتم فعاليات دورة تدريبية لذوي الهمم بأسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بأسيوط بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لذوى الهمم، والتي انعقدت بمدرسة الأمل الثانوية للصم، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأشاد علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط - في تقريره للوزارة - بمدى الحرفية والمهنية التي يتمتعن بها المتدربات، فضلاً عن مخرجات التدريب والتي تمثلت في منتجات متميزة، بالإضافة إلى أنه حضر فعاليات ختام الدورة التدريبية الدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة، وأحمد فاروق مدير المدرسة، ومحمد الجاحر وكيل المدرسة، ونيفين نادي وكيل المدرسة.

وأضاف مدير المديرية أنه على هامش المشاركة في حفل ختام الدورة التدريبية نقل تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمتدربات، مؤكداً على تنفيذ توجيهاته بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة بكافة صوره وأشكاله، للشباب من الجنسين، فضلاً عن تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ تلك الأنشطة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن ذوي الهمم في قلب الوزارة وبؤرة اهتماماتها.