الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى منظومة حصر أصول وممتلكات الدولة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة آخر تطورات سير العمل في منظومة حصر أصول وممتلكات الدولة، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي، وأعمال ميكنة كل القطاعات ببورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ومديري إدارات التحول الرقمي وأملاك الدولة، المساحة والتخطيط العمراني والموارد البشرية.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات الموقف التنفيذي في منظومة حصر أصول وممتلكات الدولة حتى الآن، والذي يعد من أكبر المشروعات التي تشهدها المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، وتأتي أهميته من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكل الجهات التابعة لها، وآليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة، بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمي ببورسعيد.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل ورش عمل والاستعانة بالشباب من الديوان العام والأحياء، وذلك للبدء في أعمال حصر دقيق للبيانات والمعلومات لكل الإدارات والقطاعات بنطاق محافظة بورسعيد، وميكنة كل الأصول بالمحافظة، وإعداد حصر شامل للطرق ومشتملاتها بالمحافظة، موجهًا بوضع خطة زمنية لجمع وتدقيق البيانات والمعلومات وإعداد منظومة رقمية مميكنة عن كل القطاعات بالمحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق أقصى درجة من الدقة فى جمع وحصر المعلومات، كما وجه ببدء العمل خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الرقمية تتطلب الإصرار والعزيمة في العمل لاستكمال منظومة الرقمنة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للقائمين على الأعمال، موجهًا بسرعة إعداد جدول زمني وتشكيل فريق العمل المسئول عن حصر وجمع البيانات والمعلومات في كل القطاعات بالمحافظة.

استكمال استعرض البيانات إعداد التحول الرقم التحول

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وائل لطفي

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