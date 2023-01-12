مدير «آثار الإسكندرية»: المواقع الأثرية لم تتضرر بالنوة

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه جارِ متابعة جميع المناطق الأثرية للوقوف على حالتها خلال النوة، مؤكدًا أن المواقع الأثرية لم تتضرر بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية.

وأوضح « متولي» أن غرفة العمليات بمنطقة آثار الإسكندرية منعقدة، وتتم المتابعة من خلال مفتشي المناطق المعنيين بالمرور على كل منطقة من مناطق الإسكندرية الخمسة وهي شرق ووسط وغرب والقلعة وأبو مينا.

وتعرضت مدينة الإسكندرية اليوم، لتقلبات جوية وموجة من الرعد والبرق، حيث بدأت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة منذ الثالثة فجر الخميس، وحتى الثامنة صباحًا دون توقف مما أدى إلى تراكمات المياه في العديد من الشوارع، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تستمر لمدة 6 أيام.

وتُعد نوة الفيضة الكبرى التي تأتي على الإسكندرية في 12 يناير من كل عام من أشد النوات التي تهب على المحافظة، بين 18 نوة تتعرض لها على مدار فصل الشتاء.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وكلّف المحافظ، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها دائمًا؛ للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.