سقوط 24 تاجر مخدرات وتنفيذ 8136 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عددًا من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبورية حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها: ضبط 24 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهمًا لـ12 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية من تنفيذ 8136 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 16 قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.