الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانًا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يحرص آلاف المواطنين من أصحاب السيارات لمعرفة رابط وخطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانا للقيام بدفع قيمة المخالفات المرورية في كافة المحافظات، والتأكد من كافة بيانات السيارة من خلال موقع النيابة العامة لجميع خدمات المرور وموقع مصر الرقمية. 

رابط الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية 2023 مجانا

وتنشر "الدستور" رابط وخطوات الاستعلام عن كافة المخالفات المرورية 2023 مجانا من خلال رقم اللوحة في موقع النيابة العامة وجميع الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على الخدمة من خلال هذه السطور القادمة.

يمكن لكافة أصحاب السيارات والمركبات، القيام بالاستعلام عن كافة مخالفات رخص المركبات 2023، عبر موقع النيابة العامة للمرور، وتسجيل الدخول على لينك النيابة العامة و الاستعلام عن كافة مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة كما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى موقع “النيابة العامة” لخدمات المرور من هنا 
  • اختر "أيقونة الاستعلامات".
  • تحديد نوع “الاستعلام عن مخالفات المرور” سواء كانت “رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة”.
  • الضغط على أيقونة “الاستعلام عن مخالفات المرور” من خلال رقم اللوحة.
  • كتابة بيانات لوحة السيارة وتكون سواء كانت "حروف وأرقام" أو “أرقام فقط”.
  • اضغط على قائمة “إجمالي المخالفات”.

كيفية استخراج الرخص وبدل التالف 2023

توفر النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي العديد من خدمات للمواطنين، ومنها خدمات المرور مثل: “الاستعلام عن مخالفات المرور” و"استخراج الرخص وبدل التالف" و"رخص المركبات و التظلمات والتصالح الفوري"، ويكون كما يلي الخطوات:

  • تسجيل الدخول لموقع النيابة العامة في خدمات المرور من هنا.
  • قم باختيار خدمات المرور.
  • تسجيل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.
  • إدخال "رقم السيارة" لمعرفة بياناتها.

بعد تحرير 49016 مخالفة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

بوابة مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومى

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

  • الخطوة الأولى: الدخول على “موقع النيابة العامة للمرور” من خلال الرابط التالي هنا.
  • بينما الخطوة الثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على “استمرار”.
  • الخطوة الثالثة: تحديد نوع التظلم وهي “رخص المركبات”.
  • الخطوة الرابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.
  • أما الخطوة الخامسة: عند الانتهاء قم بحفظ “رقم الطلب”، للاستعلام عن موقف الطلب بوقت لاحق.
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وائل لطفي

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