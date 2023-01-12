حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالعبور

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، عدم التهاون مع أي مخالفات بنائية والضرب بيدٍ من حديد ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجّه الغيطي، بشن حملة مكثفة على أحياء المدينة؛ لتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، وأيضًا قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة، وإدارتيِّ التنمية والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لمباني مخالفة بالقطعة رقم (٣٩٠٠٠) مزارع عرابي، كما تم إيقاف الأعمال الخاصة بالقطعة رقم (٩) بلوك (١١٠٠٢) منطقة الـ٨٠٠م بالحي الأول، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٧) بلوك (١٤٠٥٢) بالحي السادس؛ لاستغلال غرف السطح سكني.

وأفاد أنه تم غلق وتشميع ٦ محلات تعمل بدون ترخيص بالقطعة رقم (١) بمركز خدمات الحي الأول، كما تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢٢) محلية ٥ج بالحي الأول؛ لاستغلال الدور الارضي مكتب والبدروم لتصنيع لعب أطفال.

ونفذت الحملة قرار غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢٠٤) محلية ( ٥ج) بالحي الأول لاستغلال البدروم مخزن مواد عازلة، وأيضًا قرار بغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم ( ١٠٨) محلية (٥ج) بالحي الأول لاستغلال البدروم مخزن لفرز الخردة.

كما تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٤) محلية (٥ز) بالحي الأول لاستغلال البدروم مخزن مراتب، كما تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٤٧) محلية (٥ر) لاستغلال وحدة بالدور الأول مكتب عقارات، بالإضافة إلى تم غلق وتشميع بالوحدة رقم (٦) عمارة (٩٥) محلية (٦) بالحي الأول لاستغلالها مكتب تعليم قيادة سيارات.

وشدد الغيطي، على حرص جهاز المدينة على القضاء على الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.