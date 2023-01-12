الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في يومه الثاني بالرياض

مؤتمر التعدين الدولي
مؤتمر التعدين الدولي

بدأت قبل قليل، فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسط حضور دولي كبير.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناولت أولى جلسات اليوم الثاني موضوع التعدين كشريكًا في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، شارك فيها كل من رئيس إدارة مراقبة الاقتصاد العالمي، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة حميد راشد، ورئيس قسم التعدين في شركة BYTP, DTP Mining مدير شركة BTGC رونان لو روي، والخبير الأول لبرنامج الموارد المستدامة، شركة RESOLVE للاستشارات ماير نجومسيا، والرئيس التنفيذي لشركة كاز مينيرالز أندرو سوثام، والمدير التنفيذي لمعهد شركاء التنمية ويندي تيريل، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية. 

وسلط المشاركون الضوء على مستقبل شركات التعدين وكيفية توفير مواردهم، فضلًا عن بحث آليه إشراك التعدين في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، ودعم سلسلة الإمدادات المحلية من قبل الشركات والمستثمرين، وارتفاع الكفاءة التشغيلية وسلامته لخدمة الاقتصاد. 

وناقش المشاركون في الجلسة التي تحمل عنوان "كيف يصبح التعدين شريكًا في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات؟" تطوير خارطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة العربية، وتوفير المواد اللازمة من أجل مشاريع الطاقة الخضراء، متطرقين إلى مفهوم الرخاء بالنسبة لشركات التعدين واستثماراتهم في المنطقة، والتحديات التي يواجهونها لتحقيقه في مجالات عملهم، فضلًا عن الأولويات الاستراتيجية لتحقيقه واستدامته.

وتحدثوا عن احتياجات الدول للتعدين والبنى التحتية في مجال التعدين، كذلك توازن توفير الاحتياجات المطلوبة لكافة المناطق المستهدفة، مؤكدين أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومات والشركات لتوفير الرخاء المجتمعي للشعوب والدول وتوفير سلاسل الإمداد وتبني مناهج جديدة لإيجاد اقتصاد متنوع لمعرفة أماكن المناجم والتعدين.

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الرياض مؤتمر التعدين الدولي التعدين الموارد المستدامة الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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