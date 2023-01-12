تعطيل الدراسة وتأجيل امتحانات اليوم بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان عاجل تعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار،

وفقًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة غدًا لسقوط امطار متفاوتة الشدة، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.

وأوضحت صرف الإسكندرية خلال بيان مساء أمس، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس 12 يناير 2023 أمطار تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه مع بداية من تلقي الإنذار من هيئة الأرصاد الجوية،يتم رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار بـ200 محطة للتعامل مع النوة، ونشر 152معدة وسيارة بجميع التمركزات بنطاق المحافظة، مع التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والاحياء وشركة مياه الشرب، لافتًا أن الشركة تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تراكمات للمياه للتعامل معها على الفور.