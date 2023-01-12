الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبابات «ليوبارد» الألمانية تتجه نحو أوكرانيا.. هل تغير المعادلة؟

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، بأن وارسو ستقوم بنقل سرية دبابات "ليوبارد" الألمانية، إلى القوات الأوكرانية، كجزء من دعم التحالف الدولي.

وقال دودا في مؤتمر صحفي مشترك، بمدينة لفوف مع نظيريه الأوكراني والليتواني فلاديمير زيلينسكي وغيتاناس نوسيدا: "قررنا أن مثل هذا الدعم من الجانب البولندي سيقدم لأوكرانيا".

وأكد الرئيس البولندي، أنه سيتم تسليم سرية دبابات "ليوبارد" كجزء من دعم التحالف الدولي، المقدم لأوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لقوات روسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات نحو 150.8 مليار دولار، ما يزيد على حجم الميزانية الأوكرانية (55.5 مليار دولار في عام 2022) بمقدار 2.7 مرة.

ووصلت قيمة المساعدات العسكرية 48.5 مليار دولار، فيما تقدر المساعدات المالية والإنسانية بـ 102.2 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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