«متحور فرعى».. أمريكا تمدد العمل بحالة الطوارئ الصحية العامة

أصدرت وزارة الصحة الأمريكية، الأربعاء، قرارا بتمديد حالة الطوارئ الصحية العامة لمدة 3 أشهر إضافية، على خلفية تنامي حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من فيروس أوميكرون "إكس بي بي 5.1".

وفرضت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الصحية العامة لمواجهة جائحة كورونا في يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تجديدها كل 3 أشهر منذ ذلك الحين، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية بأن يحصل ملايين الأمريكيين على العلاجات المجانية، واللقاحات، وإجراء الفحوصات أيضا مجانا.

وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية العامة هذا الأسبوع، حسب المصدر ذاته.

وارتفعت حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، على خلفية الانتشار المتزايد للمتحور الفرعي من أوميكرون "إكس بي بي 5.1"، والذي يطلق عليه اسم "كراكن".

ويعد "كراكن" أكثر أشكال متحورات أوميكرون قابلية للانتقال.

ويشار إلى أن مستوى حالات الإصابة بالمتحور الجديد لا يزال أقل بكثير من مستويات أوميكرون القياسية في يناير/كانون الثاني الماضي.