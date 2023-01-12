سويسرا ترفض منح تأشيرات لمواطنى روسيا

قررت سويسرا رفض منح تأشيرات لمواطني روسيا، بما فيها المناطق الانفصالية الأوكرانية والجورجية الخاضعة لموسكو.

وأعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء، انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في تطبيق قراره الصادر بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بشأن رفض منح تأشيرات للروس، بما فيها المناطق الانفصالية الأوكرانية والجورجية الخاضعة لموسكو.

ودخل القرار الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري حيز التنفيذ مع إبلاغه لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا القرار بسبب منح السلطات الروسية الجنسية للانفصاليين في المناطق المذكورة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي (منح الجنسية الروسية) انتهاكا للقانون الدولي ووحدة أراضي وسيادة كلا البلدين (أوكرانيا وجورجيا).

ومطلع أكتوبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق)، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وعقب اندلاع حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008، أعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

