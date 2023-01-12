الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سويسرا ترفض منح تأشيرات لمواطنى روسيا

تأشيرة
تأشيرة

قررت سويسرا رفض منح تأشيرات لمواطني روسيا، بما فيها المناطق الانفصالية الأوكرانية والجورجية الخاضعة لموسكو.
وأعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء، انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في تطبيق قراره الصادر بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بشأن رفض منح تأشيرات للروس، بما فيها المناطق الانفصالية الأوكرانية والجورجية الخاضعة لموسكو.
ودخل القرار الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري حيز التنفيذ مع إبلاغه لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا القرار بسبب منح السلطات الروسية الجنسية للانفصاليين في المناطق المذكورة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي (منح الجنسية الروسية) انتهاكا للقانون الدولي ووحدة أراضي وسيادة كلا البلدين (أوكرانيا وجورجيا).
ومطلع أكتوبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق)، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.
وعقب اندلاع حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008، أعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الرئيس الأوكرانى يعقد اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني على الحدود مع بيلاروسيا

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الخميس 12 يناير 2023

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رئيس طرابزون سبور يكشف موقف ناديه من إعارة تريزيجيه لـ الأهلي (خاص)

هبة القدسى: إدارة بايدن فى خطر

الجيش الأردنى يرسل فريقا للتأكد من رفات 15 جنديا بالقدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال