الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم كفر الشيخ تتابع تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية.. تبدأ 21 يناير

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، الأعمال الجارية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة الوحدة العربية، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي.

 

جاء ذلك بحضور هانى حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزى رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية.

 

وستبدأ أعمال الامتحانات يوم السبت 21 يناير الجاري، بأداء الطلاب لامتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبرـ، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الاربعاء دراسات اجتماعية.

 

ويؤدي 63 ألف و200 طالب وطالبة الامتحان في 334 لجنة امتحانية بثلاثة قطاعات، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية هو 175 طالباً.

تعليم امتحانات الشهادة الاعدادية كفر الشيخ طلاب

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وائل لطفي

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