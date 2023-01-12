الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تخطيط عمرانى: الزيادة السكانية تفرض على الدولة إيجاد فرص عمل ووحدات سكنية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الزيادة السكانية تفرض علينا فتح فرص عمل، كما تفرض علينا أيضا وحدات سكنية للمتزوجين حديثاً، لافتاً إلى أننا نزيد سنويًا أكثر من 2 مليون نسمة.  

 

وأضاف سيف الدين فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، إنه بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد الزيجات التي تتم في مصر سنويًا تبلغ حوالي 900 ألف زيجة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى مليون وحدة سكنية على الأقل سنويًا، بخلاف العجز التراكمي، والإحلال والتجديد.

 

وأوضح أنه في حالة الزيادة السكانية فنحن في حاجة إلى الإسكان، كما أن الزيادة السكانية تفرض علينا زيادة فرص العمل، أي لابد من إيجاد حياة كاملة، لافتا إلى أن الحياة الكاملة لا تقتصر على المسكن فقط، بل أيضا على فرص العمل والخدمات، تتمثل في المدارس والمستشفيات والتعليم، حيث يجب أن تتوفر كل هذه الخدمات للمواطن المصري، بالإضافة إلى المرافق الأساسية من طرق وكباري وصرف صحي وغيرها.

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