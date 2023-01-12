الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توافد شركات الطيران المنخفض التكاليف على مصر خلال الفترة المقبلة

توافد السائحين على
توافد السائحين على مطار مرسى علم

كشف مصادر «الدستور»، أن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد من شركات الطيران المنخفضة التكاليف على مطارات المقاصد السياحية، وذلك بعد اللقاءات التي عقدها أحمد عيسى وزير السياحه والآثار، وعمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحة، خلال تواجدهما ببورصة برلين العالمية وبورصة لندن.

يأتي ذلك ضمن جهود وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني، وطلب الكثير من شركات الطيران العالمية تشغيل رحلات جوية إلى المدن السياحية المصرية.

وأضاف المصادر، أن هناك طلب سياحي واهتمام من السائحين بدول ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا، بالإضافه إلى فرنسا وإسبانيا وأمريكا وهولندا وبلجيكا على زيارة مصر، موضحة أن المعدلات السياحية ستزداد على المقاصد السياحية خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر، أن شركة Wizz Air، وهي شركة طيران منخفض التكاليف، ستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيًا إلى مدينة  مرسى علم من مطار مالبينسا بميلانو بإيطاليا، وهى المرة الأولى التي يتم استقبال فيها رحلات من مطار مالبينسا بميلانو بإيطاليا إلى مرسى علم، ولكن شركه Wizz Air متواجدة في السوق المصري وتشغل رحلات إلى شرم الشيخ والبحر الأحمر.

يشار إلى وزير السياحه والأثار، قد أكد أن الطيران المنخفض التكاليف له فائدة ودور كبير في فتح مقاصد سياحية جديدة، وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بصورة كبيرة من مختلف دول العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.

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