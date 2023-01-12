مدير العربى للبحوث: العلاقات المصرية الكويتية قوية ولا تتأثر بحالات فردية

قال هانى سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في العلاقات الدولية، تعد مصر أحد أهم الدول التاريخية التي تتسم بحضارة ممتدة عبر جذور التاريخ ولديها سياسة خارجية وعلاقات دولية متزنة وحكيمة تتسم بفكرة السلام ومد جسور التعاون والحوار والتنمية مع دول الجوار والعالم.

وأوضح سليمان في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن مصر عبر التاريخ لها أدوار إقليمية ودولية ممتدة بعلاقات راسخة مع دول الجوار، مشيرا إلى أنها فى المحيط الإفريقي قادت حركات التحرر وساعدت العديد من الدول الإفريقية، وفى المحيط العربي مصر دولة رائدة وهي حجر الميزان في الجسد العربي ولديها تاريخ مشرف من العلاقات العربية وعلاقة الأخوة مع الأشقاء العرب.

وأكد سليمان أن، مصر تتبنى معظم قضايا الدول العربية منها القضية الفلسطينية وقضايا التحرر من الاستعمار لبعض الدول العربية، وأيضا علاقات الجوار والتنمية المختلفة، وبالتالي السياسة الخارجية المصرية ليست مرتبطة فقط بالحسابات المصرية ولكن بالحسابات العربية والخليجية ولا يمكن الحديث عن دور قوى لمصر الا في سياق الجسد العربي.

وأضاف سليمان أنه لا يمكن أن تنطلق السياسة الخارجية المصرية بمعزل عن السياسة الخارجية العربية كما أن مصر لا تنظر لمصالحها المباشرة الا وفى قلبها مصالح الأشقاء العرب.

وتابع سليمان "بالنسبة للعلاقات المصرية الكويتية لم تنفصل عن هذا الأمر وبالعكس العلاقات بين البلدين تتسم بخصوصية شديدة عبر التاريخ وعلاقات قوية وجيدة، وكان لمصر دور مهم فيما يتعلق بالدور الثقافي والتنموي وقيام نهضة دولة الكويت، وعلى المستوى السياسي تدعم القضية العربية وفيما يتعلق بحرب الخليج الثانية والازمة العراقية الكويتية، مصر تصدت بشكل كبير للأزمة وكانت عنصر فاعل ومتدخل رئيسي في تحرير الكويت وإعادة توزان الأمور بعد الهجمة العراقية، ومصر كانت أحد أهم الدول المشاركة في التحالف وتغيير مسارات الأزمة على الارض وفقا لحسابات مصرية لإعادة الاستقرار ومحاولة تغيير الأوضاع غير سوية فى هذا التوقيت، مؤكدا أن مصر ساهمت بشكل كبير في اعادة الاستقرار السياسي وتحرير الكويت.

وأوضح سليمان أن القضية ليست قضية الكويت لكنها قضية مرتبطة بالعديد من الدول العربية لكنها تشهد الحاح كبير فيما يتعلق بالحالة الكويتية نظرا لوجود العديد من الحالات الفردية مثل تعرض بعض المصريين العاملين هناك لمعاملة غير جيدة بجانب الصدامات وهى حالات فردية، وهذا لا يعد ويرتقى أن يكون أساس للحكم وتكوين قاعدة أساسية للعلاقات المصرية الكويتية.

وشدد سليمان على أنه على المستوى الرسمى العلاقات جيدة بامتياز، والعلاقات والمواقف بين البلدين ومواقف الكويت لدعم الدولة المصرية كانت موجودة، وعلى المستوى الاجتماعي والشعبوى المصريين والكويتيين أشقاء وهناك علاقات جيدة بين الشعبين.

وتابع سليمان "لكن هذه الحالات الفردية ربما تعكر بعض الأجواء وخاصة في عصر منصات وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة وانتقال الأفكار واستغلال الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ لزعزعة استقرار المجتمعات وخلق وتعظيم أثر الأزمات بين الشعوب وهذا بيتم بشكل وحتى لو لم يكن بشكل ممنهج قد يكون بشكل عشوائي لكنه في النهاية يؤدى لنتائج سلبية، ونحن نكون عرضه لهذا من وقت لآخر وخاصة أن كل شعب متعلق بكرامته وهويته، ولكن لا نلتفت لحالات التشويه والتراشق الموجودة على مواقع التواصل لأن الأساس هو العلاقات الجيدة الممتازة على المستوى السياسي والشعبي والحالات الفردية لا يجب أن تعكر تلك الأجواء يجب أن يكون هناك ادراك من جانب المتابعين والشعوب لان هناك محاولات الاصطياد فى المياه العكر وتعكير العلاقات .

واختتم سليمان تصريحاته قائلا “يجب أن يكون هناك إدراك ووعى من الشعبين المصري والكويتي لتلك العمليات والفخاخ التي تستهدف تعكير العلاقات بيت البلدين”.

وقبل أيام، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن واقعة التعدى على طلبة كويتيين تعد تصرفات فردية مرفوضة لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وطالبت الخارجية الكويتية القاهرة بأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة بشأن واقعة المشاجرة.