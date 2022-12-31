السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«اتحاد عمال مصر» يهنئ الكويت بنجاح ملتقى المنظمات العمالية الخليجية

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

بعث مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برسالة تهنئة إلى أحمد عقلة العنزى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت، بنجاح ملتقى الاتحادات واللجان النقابية بمجلس التعاون الخليجي وقرراته، والتي أكدت على أن هذه المنظومة النقابية تسير فى الطريق الصحيح.

وقال البدوي، إن حضور جميع الكيانات النقابية بمجلس التعاون الخليجى لهذا الملتقى والتوافق حول قراراته والإعلان عن اجتماعات دائمة ولها مواعيد ثابتة مع تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة وتنسيق المواقف بين الاتحادات واللجان النقابية برئاسة ناصر الجريد رئيس اللجان الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية يعتبر نجاح كبير لهذا الملتقى.

وأشاد البدوي بإصرار الجميع على أن يكون التثقيف العمالي رسالتهم الأهم خلال المرحلة القادمة، وكذلك السعى إلى ضم إعداد كبيرة إلى تنظيمات النقابية، وعلى رأسهم العمالة الوافدة لتقديم خدمات نقابية لهم ومساعدتهم نقابيا وحث الحكومات الخليجية لإعداد الخطط والبرامج لما بعد مرحلة كوفيد 19 بهدف حماية حقوق العمال وتوفير الوظائف ودمج الشباب فى سوق العمل ومحاربة البطالة، وكذلك التواصل مع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى لتفعيل الحوار الاجتماعى مع أطراف العمل الثلاث من أجل تحقيق مصالح العمال.

وفي نهاية رسالته قال البدوي، إن نجاح هذه المنظومة العمالية الخليجية سيصل بالتأكيد فى صالح الكيانات العمالية العربية ودعمها فى مواقفها أمام المنظمات الدولية صاحبة المواقف العدائية للأمة العربية.

وكان قد أهدى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والوفد المرافق، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن مداح المطيرى درع "التميز” تقديرا لدوره فى تطوير وتحديث الآلة الإعلامية الكويتية من خلال رؤية متكاملة.

1fd79be7-53cf-4fc2-9946-5ee5d75084c0
1fd79be7-53cf-4fc2-9946-5ee5d75084c0
مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رسالة تهنئة الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت اللجان النقابية مجلس التعاون الخليجي البطالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير محطة مصر

«الرقابة المالية» تحذر من ترويج التعامل في أدوات ومنتجات مالية مخالفة

حصاد الزمالك في 2022 (1).. ثنائية محلية مقابل فشل إفريقي متكرر

وزير الاتصالات يفتتح مركز البنية المعلوماتية بالغربية

بـ5 ملايين جنيه.. «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدى يتصدر شباك التذاكر

منظمة التحرير: تصويت الأمم المتحدة يؤكد أحقية القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة