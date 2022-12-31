«اتحاد عمال مصر» يهنئ الكويت بنجاح ملتقى المنظمات العمالية الخليجية

بعث مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برسالة تهنئة إلى أحمد عقلة العنزى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت، بنجاح ملتقى الاتحادات واللجان النقابية بمجلس التعاون الخليجي وقرراته، والتي أكدت على أن هذه المنظومة النقابية تسير فى الطريق الصحيح.

وقال البدوي، إن حضور جميع الكيانات النقابية بمجلس التعاون الخليجى لهذا الملتقى والتوافق حول قراراته والإعلان عن اجتماعات دائمة ولها مواعيد ثابتة مع تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة وتنسيق المواقف بين الاتحادات واللجان النقابية برئاسة ناصر الجريد رئيس اللجان الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية يعتبر نجاح كبير لهذا الملتقى.

وأشاد البدوي بإصرار الجميع على أن يكون التثقيف العمالي رسالتهم الأهم خلال المرحلة القادمة، وكذلك السعى إلى ضم إعداد كبيرة إلى تنظيمات النقابية، وعلى رأسهم العمالة الوافدة لتقديم خدمات نقابية لهم ومساعدتهم نقابيا وحث الحكومات الخليجية لإعداد الخطط والبرامج لما بعد مرحلة كوفيد 19 بهدف حماية حقوق العمال وتوفير الوظائف ودمج الشباب فى سوق العمل ومحاربة البطالة، وكذلك التواصل مع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى لتفعيل الحوار الاجتماعى مع أطراف العمل الثلاث من أجل تحقيق مصالح العمال.

وفي نهاية رسالته قال البدوي، إن نجاح هذه المنظومة العمالية الخليجية سيصل بالتأكيد فى صالح الكيانات العمالية العربية ودعمها فى مواقفها أمام المنظمات الدولية صاحبة المواقف العدائية للأمة العربية.

وكان قد أهدى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والوفد المرافق، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن مداح المطيرى درع "التميز” تقديرا لدوره فى تطوير وتحديث الآلة الإعلامية الكويتية من خلال رؤية متكاملة.