إسبانيا.. الحبس الاحتياطى لامرأتين أُعيدتا من مخيمات احتجاز فى سوريا

قرر القضاء الإسباني، اليوم الأربعاء، وضع امرأتين في الحبس الاحتياطي، أُعيدتا للتو إلى اسبانيا بعدما كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا.

وبحسب وثيقة قضائية، أُرسلت لصحفيين بعد مثول المرأتين أمام قاضٍ- سيتمّ وضع لونا فرنانديث جراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس في الحبس الاحتياطي بسبب "جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وأُعيدتا ليل الاثنين الثلاثاء إلى إسبانيا مع 13 طفلًا تكفّلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم داعش محتجز حاليا في سوريا، فيما لونا فرنانديث جراندي أرملة إرهابي.

وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنها أعلنت نهاية نوفمبر إعادة ثلاث إسبانيات و13 طفلا. ولم يكن ممكنا تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة "إل موندو".

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنه "بهذه العملية تنضم إسبانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنرويج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)" التي أعادت نساء وأطفالًا من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.