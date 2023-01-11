ضبط شخص يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استيلاء المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بمنحهم عضويات سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدي يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني على صفحة الموقع والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات، وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، حيث أسس شركة خدمات سياحية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، وموقع إلكتروني يحمل ذات اسم الشركة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك؛ ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجني عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية باشتراك سنوي تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكتروني وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم، واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور.. حيث أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول - 2 جهاز كمبيوتر - جهاز لاب توب- مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه).

بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي (الموقع الإلكترونى للشركة – بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا – عدد كبير من صور جوازات السفر)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم وتعامله بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.