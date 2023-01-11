رامى صبرى يطرح أحدث أعماله الغنائية «فاكر نفسك هدية»

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "فاكر نفسك هدية " من ألبومه الجديد "معايا هتبدع".

"فاكر نفسك هدية" كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع جلال الحمداوي.

وروج رامي صبري للأغنية، من خلال حسابه الرسمي على Instgram حيث علق قائلًا: "الأغنية الثامنة والأخيرة (فاكر نفسك هدية) من ألبوم معايا هتبدع …اسمعوها دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية .. اللينك في البايو".

وكان رامي صبري طرح على مدى الفترة الماضية 7 أغنيات من الألبوم هي: "معايا هتبدع"، "يمكن خير"، "لما بيوحشني"، "إحنا في حتة تانية"، "إنت الأصل"، و"بتفتكرني ساعات"، و"حبينا".