الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى صبرى يطرح أحدث أعماله الغنائية «فاكر نفسك هدية»

رامي صبري
رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "فاكر نفسك هدية " من ألبومه الجديد "معايا هتبدع".

"فاكر نفسك هدية" كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع جلال الحمداوي.

وروج رامي صبري للأغنية، من خلال حسابه الرسمي على Instgram حيث علق قائلًا: "الأغنية الثامنة والأخيرة (فاكر نفسك هدية) من ألبوم معايا هتبدع …اسمعوها دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية .. اللينك في البايو".

وكان رامي صبري طرح على مدى الفترة الماضية 7 أغنيات من الألبوم هي: "معايا هتبدع"، "يمكن خير"، "لما بيوحشني"، "إحنا في حتة تانية"، "إنت الأصل"، و"بتفتكرني ساعات"، و"حبينا".

الفنان رامي صبري الفترة الماضية امى امه أمل أمن أمنة أن ا

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