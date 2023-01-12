الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع: سعيدة بتجسيد شخصية «إياح حتب»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها كانت تتمنى منذ زمن بعيد تقديم شخصية "إياح حتب" لما فيها من قوة وعزة نفس وأشياء عديدة تظهر قوة المرأة المصرية، وهو ما وجدته في عرض "تقدر"، الذي رشحته لها المخرجة بتول عرفة .

 

وقالت مطاوع للدستور، عندما عرض عليها الاشتراك في العرض شعرت بحالة فخر وسعادة شديدين، جعلاها لم تتردد لثانية في الموافقة على الاشتراك فيه، وخاصة وأنها كانت تتمنى أن تقدم هذه الشخصية منذ سنوات وكان حلم بالنسبة لها وهذا ما حصل على حد وصفها عبر العرض المسرحي "تقدر".

 

وعن المشاركة والتعامل مع المواهب الجديدة قالت: "مصر مليئة بالموهوبين، وأعتقد ان الدولة المصرية بفكرها الجديد تعمل على ذلك كثيرًا، وتحاول ان تظهر المواهب الغير بارزة في كل المجالات وخاصة في الفنون، فالفن هو لغة الشعب، ويظهر مقدار الفكر والتقدم الموجود في أي بلد".

 

وتابعت :"مصر تسير على نهج يحترم المواطنين والمشاهدين، ويحرك المياة الراكدة، فالمدارس الآن ستنتج مبدعين في مجال الفن، وأعتقد ان الدولة المصرية ستعمم التجربة في شتى المجالات، فأنا أرى برامج تستهدف مبدعين في كرة القدم وغيرها، وهذا أمر سيظهر إيجابياته قريبًا".

 

واختتمت :"سعيدة لأنني كنت ضمن باقة من النجوم، وكنت خطوة في خطوات عديدة، تهتم بالأطفال والمبدعين، وأتمنى أن يكون الجمهور قد استمتع بالعرض والعروض المقبلة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

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