الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على 5 متهمين في قضية «داعش روض الفرج»

محاكمة
محاكمة

تصدر الدائرة الثانية  بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، غدًا الخميس الحكم على 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وتضم القضية كلا من وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

غدا الحكم 5 متهمين الانضمام جماعة إرهابية داعش روض الفرج

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