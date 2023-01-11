الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مع استمرار حبسهم.. حجز قضية محامين مطروح للحكم إلى جلسة 18 يناير

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت محكمة جنح مطروح في جلستها، اليوم الأربعاء، حجز قضية محامي مرسى مطروح، للنطق بالحكم بجلسة 18 يناير مع استمرار حبس الستة محامين.

وكانت محكمة جنح مطروح نظرت اليوم، قضية محامي مرسى مطروح، بعد استبعاد شبهة الجنائية وإحالة 6 محامين للمحاكمة الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة التي حدثت الجمعة الماضي، إلى مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطور الى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامين آخرين، وسلم بعضهم أنفسهم لجهات التحقيق.

الجدير بالذكر أن مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح في اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية أعضائها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.

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وائل لطفي

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مع استمرار حبسهم.. حجز قضية محامين مطروح للحكم إلى جلسة 18 يناير

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