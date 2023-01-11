السجن غيابيًا 5 سنوات لسيدة بتهمة تزوير رخصة سيارة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بالسجن غيابيًا 5 سنوات للمتهمة " س.م.ع" ومصادرة المحررات المزورة وألزمتها بالمصاريف الجنائية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي المستشار محمد ابراهيم وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2508 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث المرور ،بقيام المتهمه بالتزوير في محررات رسمية.

توصلت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، أنه أثناء تواجد المدعو "ع.ح.ع"، حال قيادته أحدي السيارات حال استخراج رخصة المركبة وشهادة بيانات بوحدة مرور محرم بك، فتم ضبطه والذي أقر بشراء تلك السيارة من المتهمة من تاريخ سابق للواقعة وأن السيارة تحمل رخصة تسيير مرور الجيزة وبالاستعلام من وحدة مرور الجيزة، وتبين أن تلك السيارة مقيدة باسم وبيانات مزورة، أن الشخص الذي اشترى تلك السيارة ليس لديه علم بواقعة التزوير.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي رخصة تسيير بيانات للسيارة ملاكي الجيزة، وقاما بإمداده بالبيانات اللازمة واستعمل المحررات المزورة، تم تقديمها إلى المختص بوحدة المرور وذلك لترخيص السيارة محل الواقعة من قبل المشتري، حيث تبين أن السيارة مهربة جمركيًا من عام 2005.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.