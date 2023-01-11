إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. 19 يناير

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إعلان النتيجة النهائية للمسابقة الخميس الموافق 19/1/2023 فى حضور المحكمين الذين قيّموا الأعمال هذا العام.

وأكدت عضو المجلس أنه سيتم تكريم المحكمين وإهدائهم درع نقابة الصحفيين لجهودهم العظيمة فى تحكيم المسابقة.

يذكر أنه تنافس هذا العام 428 زميلة وزميل على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2021، في جميع فروع المسابقة والتي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.