ديشامب: أكن الكثير من الاحترام لزيدان.. واعتذار لو جريه أمر جيد

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا على احترامه لزين الدين زيدان، مواطنه وزميله والمدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن رحيل نويل لو جريه، رئيس الاتحاد، عن منصبه، في أعقاب تصريحاته ضد زين الدين زيدان، وكذلك اتهامه بالتحرش.



وقال ديشامب أثناء حضوره فعاليات عملية النقود الصفراء والتي لتحسين ظروف الأطفال والمراهقين في المستشفيات: "أود أن أقول بعض الكلمات عن بيان الرئيس، كلماته كما اعترف كانت غير مناسبة، أعتقد أنه كان من الجيد أن يعتذر لزيدان، أدى الموقف الرياضي إلى منافسة رياضية بين كلانا".

زين الدين زيدان كان مرشحًا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشامب، والذي كان من المفترض أن يرحل عن منصبه عقب نهاية بطولة كأس العالم الماضية، ولكنه جدد تعاقده بعد التأهل لنهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي.



وأضاف: "دائمًا ماكان لدي الكثر من الاحترام لزيدان، نظرًا لما خضناه سويًا في البداية كلاعبين، وفيما يتعلق بما هو عليه وما يمثله للكرة الفرنسية والرياضة".

وعلق ديشامب عن اعتزال هوجو لوريس قائلًا: "لن نقلب الأمور إلى مؤتمر صحفي رياضي، لقد تحدثت كثيرًا مع هوجو وأعرفه جيدًا لن أنغمس في التفاصيل، أنا أحترمه كثيرًا وعندما يكون قرار الشخص مدفوعًا بقناعة عميقة فإنه لا يكون نتيجة عن نزوة ويكون قرار مدروس بعناية".

واستكمل: "أتفهم قراره، إنه شخص مهم لمنتخب فرنسا على المستوى الإنساني والرياضي، سأفتقده كثيرًا ولكن علينا أن نشكره لما قدمه".

وخضع نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنسي، لاستجواب من لجنة مدققين تابعة لوزارة الرياضة الفرنسية، ومن المقرر أن يتم تقديم النتائج نهاية شهر يناير الجاري.

وصادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد على العقد الجديد المبرم مع ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي والممتد حتى عام 2026.

نويل لوجريه، رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل، متهم بالتحرش بسونيا سعيد، وكيلة اللاعبين ولاعبة الكرة الطائرة السابقة، والتي ادعت أنه كان يرسل لها رسائل نصية وصوتية ذات طابع جنسي على مر السنوات الماضية، خلال الفترة بين 2013 و2017.