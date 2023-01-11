زوجة الرئيس الأمريكي تخضع لعملية جراحية في المستشفى العسكري بواشنطن

دخلت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى مستشفى عسكري لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة افة جلدية.

وطارت السيدة الأولى برفقة الرئيس الأمريكي على متن مروحية مارين وان، إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني في واشنطن.

وأعلن البيت الأبيض فى بيان اليوم، أنها خضعت لعملية جراحية مقررة في العيادة الخارجية، تعرف باسم جراحة موس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفى تصريحات سابقة، أعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أنه خلال الفحص الروتيني لسرطان الجلد، تم العثور على افة صغيرة فوق عين السيدة الأولى اليمنى.

وقال طبيب البيت الأبيض "بوفرة من الحذر، أوصى الأطباء بإزالته".

وتبلغ السيدة الأمريكية الأولى من العمر71 عاما، وهي أكبر سيدة أولى سنا في تاريخ الولايات المتحدة، بينما زوجها البالغ من العمر 80 عاما هو أيضا أكبر رئيس في التاريخ.

البيت الأبيض: «جو بايدن» يبدأ زيارته الأولى لكندا مارس المقبل

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كندا في مارس المقبل، وتعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.

وأكد البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي، أنه يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام، وفقا لـ“فرانس برس”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي و"ترودو"، ناقشا قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي.

وأوضح البيان أن الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، من خلال العقوبات.