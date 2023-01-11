الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زوجة الرئيس الأمريكي تخضع لعملية جراحية في المستشفى العسكري بواشنطن

جيل بايدن
جيل بايدن

دخلت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى مستشفى عسكري لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة افة جلدية.

وطارت السيدة الأولى برفقة الرئيس الأمريكي على متن مروحية مارين وان، إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني في واشنطن.

وأعلن البيت الأبيض فى بيان اليوم، أنها خضعت لعملية جراحية مقررة في العيادة الخارجية، تعرف باسم جراحة موس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفى تصريحات سابقة، أعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أنه خلال الفحص الروتيني لسرطان الجلد، تم العثور على افة صغيرة فوق عين السيدة الأولى اليمنى.

وقال طبيب البيت الأبيض "بوفرة من الحذر، أوصى الأطباء بإزالته".

وتبلغ السيدة الأمريكية الأولى من العمر71 عاما، وهي أكبر سيدة أولى سنا في تاريخ الولايات المتحدة، بينما زوجها البالغ من العمر 80 عاما هو أيضا أكبر رئيس في التاريخ.

txt

جيل بايدن تنهي العزل بعد نتيجتين سلبيتين لاختبار كورونا

البيت الأبيض: «جو بايدن» يبدأ زيارته الأولى لكندا مارس المقبل

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كندا في مارس المقبل، وتعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.

وأكد البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي، أنه يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام، وفقا لـ“فرانس برس”.

txt

البيت الأبيض يعلن إصابة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي و"ترودو"، ناقشا قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي.

وأوضح البيان أن الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، من خلال العقوبات.

الرئيس الامريكي عملية جراحية واشنطن جراحة موس البيت الأبيض سرطان الجلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

ارتفاع مستمر.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر

تاج الدين: معدل الإصابات بالفيروسات التنفسية فى مصر مطمئن

وجه عابس وملامح صارمة.. أول ظهور لـ«كيت ميدلتون» بعد قنبلة هاري

بعد تحرير 49016 مخالفة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

عطل فني أم هجوم.. تفاصيل توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

تقديراً لأدائهم المتميز.. تكريم قيادات ومسئولي مديرية الطرق والنقل ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟