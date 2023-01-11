السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بسحل سيدة مسنة والتسبب في إصابتها بعاهة إثر محاولتها إنقاذ فتاتين من السرقة بحلوان، بالسجن 7 سنوات.



تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية بالقاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعى لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقه العزبة البحرية، بحلوان، وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم، تصدت له سيدة شاهدت الموقف، إلا أنه تمكن من الفرار.



وأمكن من خلال المقطع تحديد المجنى عليهما «آلاء . م»، ١٤ سنة طالبة، حلوان، مصابة بسحجات بالركبة، «سما. م»، ١٢ سنة، طالبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبفحص كاميرات محيط الواقعة أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد مرتكب الواقعة أحمد إبراهيم إدريس، ١٨ سنة، عاطل، وأمكن ضبطه.

يذكر أن السيدة المسحولة تدعى "بشرى سرور" بحلوان، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تصديها للص، وقدم لها هدية عينية وباقة ورد.