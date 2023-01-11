الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

سيدة السحل بحلوان
سيدة السحل بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بسحل سيدة مسنة والتسبب في إصابتها بعاهة إثر محاولتها إنقاذ فتاتين من السرقة بحلوان، بالسجن 7 سنوات.


تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية بالقاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعى لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقه العزبة البحرية، بحلوان، وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم، تصدت له سيدة شاهدت الموقف، إلا أنه تمكن من الفرار.


وأمكن من خلال المقطع تحديد المجنى عليهما «آلاء . م»، ١٤ سنة طالبة، حلوان، مصابة بسحجات بالركبة، «سما. م»، ١٢ سنة، طالبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبفحص كاميرات محيط الواقعة أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد مرتكب الواقعة أحمد إبراهيم إدريس، ١٨ سنة، عاطل، وأمكن ضبطه.

يذكر أن السيدة المسحولة تدعى "بشرى سرور" بحلوان، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تصديها للص، وقدم لها هدية عينية وباقة ورد.

محكمة جنايات القاهرة عاهة سيدة مسنة حلوان السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

عودة حركة الطيران تدريجيًا فى المطارات الأمريكية

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

بالأرقام.. إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية والأجنبية المعروضة بدور العرض المصرية

وفاة مدمن هيروين أثناء العلاج من ورم فى مستشفى بالمعصرة

وزير الرياضة يبدأ فى تفعيل قرارات ترشيد الإنفاق

«غرفة الإسكندرية»: الاقتصاد الأزرق يستهدف القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟