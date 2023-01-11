رسميًا.. زيدان يطيح برئيس الاتحاد الفرنسى من منصبه

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن رحيل نويل لو جريه، رئيس الاتحاد، عن منصبه، في أعقاب تصريحاته ضد زين الدين زيدان، وكذلك اتهامه بالتحرش.



وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي اجتماعًا غير عادي، اليوم الأربعاء، في أعقاب تصريحات نويل لو جريه الهجومية ضد زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، والذي كان مرشحًا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا.



وأصدرت اللجنة التنفيذية بيانًا رسميًا، قالت فيه: "اختار نويل لو جريه، بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للاتحاد، الانسحاب من مهامه كرئيس للاتحاد لحين الاتصال النهائي للتدقيق الذي تقوم به وزارة الرياضة، وفي انتظار تحليله بواسطة اللجنة".

وأضاف البيان: "اعتبارًا من اليوم سيتولى فيليب ديالو، نائب الرئيس، منصب الرئيس".

وواصل: "قررت اللجنة أيضًا تسريح فلورنس هاردوين، المدير العام للاتحاد كإجراء احترازي".



ووفقًا لراديو مونت كارلو الفرنسي، فإن أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة كانت تضغط خلال الساعات الماضية من أجل مغادرة لو جريه عن منصبه.



وأشارت إلى أن محققى التدقيق التابعين للوزارة استمعوا لأقوال لو جريه، اليوم، ومعه فلورنس هاردوين، وسيتم تقديم النتائج في نهاية شهر يناير الجاري.



كما صادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد على العقد الجديد المبرم مع ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي والممتد حتى عام 2026.

نويل لوجريه، رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل، متهم بالتحرش بسونيا سعيد، وكيلة اللاعبين ولاعبة الكرة الطائرة السابقة، والتي ادعت أنه كان يرسل لها رسائل نصية وصوتية ذات طابع جنسي على مر السنوات الماضية، خلال الفترة بين 2013 و2017.

وسبق أن انتقدت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، تصريحات نويل لو جريه التي هاجمت زيدان وطالبته بضرورة الاعتذار عنها وهو ما حدث بالفعل أمس.

كما قالت، في مؤتمر صحفي، أمس: "إيمانويل ماكرون تأذى حقًا ويشعر بخيبة أمل من كلمات نويل لو جريه".

وأضافت: "أطلب من أعضاء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يتحملوا المسئولية بعد كلمات نويل لو جريه"، في إشارة منها لسحب الثقة من لو جريه.

وزادت: "لا يمكننا الاستمرار في وضع يوجد فيه الكثير من الخروج عن النص والمألوف والتصريحات الصادمة. كل هذا غير مقبول".

وأثنت وزيرة الرياضة الفرنسية على تغريدة كيليان مبابي الذي دعم من خلالها مبابي، قائلة: كان رد فعل كيليان مبابي مثاليًا. قال كل شيء في سطر ونصف السطر. أحسنت كيليان.