تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «هيكل الإخوان الإداري» لـ12 فبراير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 12 فبراير المقبل؛ للشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وجاء فى أمر الإحالة تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدراري لجماعة الإداري، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.