موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المعلمين في الساعات الأخيرة.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المعلمين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، خاصة وأن نقابة المعلمين تصرف المعاشات على مجموعة من الدفعات كل ثلاثة علي مدار العام.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، وذلك وفقاً لبيان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كشف أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، الذي سيتم علي مدار يومين، الجمعة والسبت الموافق 20 و21 من الشهر الجاري، لما يقرب من 259 ألف عضو بقيمة تصل إلي 102 مليون جنيه، و212 ألفا و664 مستحقًا من الورثة بقيمة تصل إلي 29 مليونا و467 ألف جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين شهر يناير 2023

1. الدخول على موقع هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي (من هنا).

2. اضغط على تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

3. اضغط على تبويب صاحب المعاش.

4. اضغط على الخدمات التأمينية.

5. اضغط على زر تطور زيادات المعاش.

الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين تعاني من عجز كبير في الموارد خاصة وأن أعداد المعلمين الذين يصلوا إلي سن المعاش تزيد بنسبة 2%، أي بمعدل 5000 معلم شهريًا.