يترقب الكثير من المواطنين عشاق ومحبين كرة القدم المصرية معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بمصر والوطن العربي، والقمة النارية التي سوف تجمع بينهم بالدوري المصري الممتاز في موسم 2023/2022، والتي سوف تعد من أكثر مباريات الكرة المصرية أهمية ومتابعة بالعالم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعرض لكم "الدستور" في هذا التقرير التالي، موعد مباراة نادي الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري الممتاز ،2023 وكافة القنوات الناقلة وترددها، وهي المواجهة التي سينتظرها الملايين من المواطنين المصريين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وسوف تقام مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك بالجولة الرابعة عشر في عمر بطولة “الدوري المصري الممتاز”، في مساء يوم السبت الموافق 21 في شهر يناير بعام 2023، بتمام الساعة السابعة مساءا وتكون بتوقيت القاهرة.

وسوف تقام مباراة نادي الأهلي ضد نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2022-2023، على استاد القاهرة الدولي.

موقف الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

ويتربع النادي الأهلي حاليا بعرش صدارة جدول الترتيب للنسخة الحالية في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، وحوالي 30 نقطة، حيث قد خاض الفريق الأحمر “الأهلي” عدد 12 مباراة، فاز خلالها بعدد 9 مواجهات، وقد تعادل في 3 مناسبات، فيما يكون لم يخسر المارد الأحمر “الأهلي” أي مواجهة تذكر في الدوري إلى الآن.

بالمقابل، سيحتل نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وتكون برصيد 25 نقطة، وحيث قد خاض الفارس الأبيض حوالي 12 لقاء، وفاز خلالها الفريق في عدد 7 مواجهات، وستعادل في عدد 4 لقاءات، بينما خسر الأبيض مواجهة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

ومن الجدير بالذكر أن ستنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين “الكبيرين”، من خلال شبكة “قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية”، والتي تكون حاصلة على حقوق البث لمباريات الدوري المصري في قارة إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة في مباراة الأهلي والزمالك