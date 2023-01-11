الداخلية يستضيف البنك الأهلى فى مباراة العودة للانتصارات ببطولة الدورى

يحل فريق البنك الأهلي ضيفا على الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات.

يحتل فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط من فوز وحيد وستة تعادلات وخمس هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 5 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على بيراميدز والتعادل مع إنبي والزمالك والهزيمة أمام المصري.

ويخوض الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع الزمالك حامل اللقب ويسعى للفوز والوصول للنقطة 12 وتحسين وضعه في جدول الدوري.

رضا شحاتة قام بتجهيز لاعبيه بشكل جيد وطالبهم ببذل أقصى جهد لحصد النقاط الثلاث وتأكيد أن الداخلية فريق لايستهان به وأنه قادر على الصمود حتى النهاية.

على الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وخمس هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وتحسنت نتائج الفريق إلى حد كبير ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على المقاولون والتعادل مع الإسماعيلي وأسوان وإن كان لم يسجل أي هدف في أخر مباراتين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 14.

وحرص حلمي طولان خلال التدريبات على معالجة العقم التهديفي الذي أصاب الفريق وأدى للتعادل مع الإسماعيلي وأسوان وينوى طولان إجراء بض التغييرات في التشكيل الأساسي لتنشيط الجانب الهجومي.

ويفتقد البنك الأهلي جهود الثلاثي كريم بامبو وناصر منسى وحمدى علاء بسبب الإصابة.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده طارق مصطفى وإسلام أبو العطا ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.