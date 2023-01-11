وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات بشرم الشيخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة في مدينة شرم الشيخ، حيث أثنت الوزيرة على جهود كافة العاملين في المحافظة بقيادة اللواء خالد فودة في تهيئة المناخ وتذليل العقبات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والعمل على انجاحه لتقديم صورة مشرفة عن مصر.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء الموقف الحالي لتنفيذ عقد تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت المعني بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، والذي يتم على مرحلتين هما المرحلة التحضيرية وتضمنت توفير المعدات والمساهمة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الخاصة بمؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت نجاح واشادة كبيرة، والمرحلة التشغيلية للمنظومة والتى تبدأ نهاية شهر مارس المقبل ويتم خلالها تقديم الخدمة المتفق عليها كاملة.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع بوضع آلية لضمان فاعلية المنظومة واستدامتها، موضحة أنه تم إعداد مصفوفة بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية تنظم شكل تلك الآلية لعرضها على اللجنة العليا للسياحة، وذلك في إطار دور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والمادة ٣٤ من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الوصول لآليات مستدامة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي تم تنفيذها لمؤتمر المناخ COP27، بما يحقق عائد بيئي واقتصادي ومجتمعي للمحافظة تحت مظلة تحقيق الاستدامة، لافتة لضرورة إشراك السكان المحليين من البدو في هذا البعد وخاصة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ COP27، واصفا إياه بالعمل الملحمي، الذي تكاتفت فيه كافة الجهود تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم نموذج مشرف، لافتا لأهمية ضمان فاعلية واستدامة منظومة إدارة المخلفات الجديدة لمدينة شرم الشيخ للحفاظ على مظهرها الحضاري، ودور تحصيل رسوم النظافة في تحقيق فاعليتها واستدامتها، حيث تنتهي المحافظة حاليا من الاستراتيجية التي سيتم بناء عليها تحصيل الرسوم، كما تحرص المحافظة على التعاون مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت المسئول عن تنفيذ المنظومة وتشجيع تحقيق بعد المشاركة المجتمعية.