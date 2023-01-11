الأربعاء 11 يناير 2023
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سياسي

الجبلى: توجيهات الرئيس بشأن سعر توريد القمح خطوة مهمة للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

ثمن المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيًا للمزارعين ويحقق لهم عائدًا اقتصاديًا ملائمًا، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على زراعة القمح والتوسع في إنتاجه.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خطوة مهمة من خطوات الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح بهدف توفير الاحتياجات اللازمة وتقليل حجم الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

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وأشار الجبلي، إلي أن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الرى، بالإضافة إلي القرارات التى تساعد في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتوقع الجبلي، زيادة إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد، في ظل المشروعات الجديدة في توشكي والدلتا الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع هو أمر هام، حيث يحقق استقرارًا مجتمعيًا ويحسن مستوى المعيشة بالقرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيًا للمزارعي ويحقق لهم عائدًا اقتصاديًا ملائمًا، وذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية.

وتابع الرئيس السيسي، منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، واطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

الأمن الغذائي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة المهندس عبد السلام الجبلى المشروعات تحقيق الأمن الغذائي توريد محصول القمح محصول القمح مجلس الوزراء

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عام الفلاح المصرى

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