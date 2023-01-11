الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلية، حيث استمع  إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات المقبلة، موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة، موجهًا أيضًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل مصنع الأعلاف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب في تربية الدواجن.

كما وجّه المحافظ أيضًا بسرعة البدء في استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها بعد الدراسة التي أعدتها جامعة بنها لاختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، حيث يحتوي المشروع على أكثر من 20 فدانا ستتم زراعتها بزراعات لا تضر بقطاع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

ورافق محافظ  القليوبية، خلال جولته الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.

الصوب الزراعية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المشروعات الزراعية تربية الدواجن مركز ومدينة الخانكة مشروع 30 مليون بيضة

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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