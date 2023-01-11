الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس مدينة 15 مايو: الانتهاء من قبول طلبات متضرري السيول.. غدا

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس تنمية مدينة 15 مايو على أهمية استمرار قبول طلبات التظلم للمتضررين من عدم الحصول علي وحدات زهور مايو، موضحا أن تقديم طلبات المتضررين ستنهي، غدا الخميس 12 يناير، وفقا  توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن على إنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين تلك الأسر التى تضررت من السيول عام 2020  بمنطقة الزرايب.                

 

ونوه “خلف الله” باهمية حرص جهاز المدينة بالعمل على إتاحة الفرصة  لتلقى طلبات التظلم من  المواطنين والذين لم يدرج أسماؤهم ضمن كشوف المستحقين للوحدات البديلة بمنطقة زهور ١٥ مايو . 

                    

 وأوضح المهندس محمد خلف الله أنه عند انتهاء  التقديم سيتم حصر عدد المتقدمين بطلبات التظلم ودراستها من قبل جميع الجهات المعنية ليتثنى للجنة المشكلة لهذا الغرض انهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسكين المتضررين، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت بأنه أدلى ببيانات مغلوطة أو معلومات خاطئة.

2023 15 مايو اتخاذ كافة الإجراءات المتضررين من السيول ببيانات مغلوطة

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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