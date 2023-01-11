الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 طالبات صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الطريق العام ببنى مزار بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيبت 3 طالبات بإصابات مختلفة بعد أن صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الطريق بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا وفرت هاربة، وتم نقل الطالبات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بـ3 طالبات أثناء عبورهن الطريق العام بشارع الجمهورية بمدينة بني مزار وفرت هاربة.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة كل من سلوى دسوقي، 19 عامًا، من مركز مطاي، مريم طه 16 عامًا، منى خالد 15 عامًا، من مدينة بني مزار.
 

جرى نقل المصابات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات بالجسم، وحرر عن الحادث المحضر اللازم وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة سائقها الهارب.
 

المنيا اصابة ٣٣ طةلبات صدمتهن سيارة مجهولة اثاء عبورهن الطريق العام شارع الجمهورية ببني مزار بالمنيا اللواء اسامة عبد العظبم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

صحيفة سعودية: المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة

فرق خاصة ومعدات جاهزة بالمطارات لمواجهة الأمطار والعواصف

على ربيع يواصل تصوير «نصى التانى» ويستعد لفيلم جديد

خادمة تحاول إلقاء نفسها من داخل شرفة شقة سكنية بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

"مولاى إني ببابك".. الشيخ النقشبندي

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟