إصابة 3 طالبات صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الطريق العام ببنى مزار بالمنيا

أصيبت 3 طالبات بإصابات مختلفة بعد أن صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الطريق بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا وفرت هاربة، وتم نقل الطالبات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بـ3 طالبات أثناء عبورهن الطريق العام بشارع الجمهورية بمدينة بني مزار وفرت هاربة.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة كل من سلوى دسوقي، 19 عامًا، من مركز مطاي، مريم طه 16 عامًا، منى خالد 15 عامًا، من مدينة بني مزار.



جرى نقل المصابات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات بالجسم، وحرر عن الحادث المحضر اللازم وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة سائقها الهارب.

