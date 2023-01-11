البطريرك الراعي يواصل زيارته إلى المملكة المتحدة

يواصل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية، زيارته إلى المملكة المتحدة ضمن سلسلة لقاءات رسمية أبرزها مع وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط اللورد طارق أحمد ونائب مستشار الأمن القومي سارة ماكينتوش يرافقه المطران بولس صياح سفير لبنان في لندن رامي مرتضى والمستشار في السفارة اللبنانية مروان فرنسيس والمحامي وليد غياض.

و كان غبطته التقى بممثلي بعض الأحزاب اللبنانية في دير سيدة لبنان للرهبانية المارونية بحضور رئيس عام الرهبانية الاباتي هادي محفوظ، رئيس الرسالة في لندن الأب فادي كميد، ثم وفود مثلت تيار المردة، حزب الوطنيين الأحرار ، حزب الكتائب، حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ.

وشدد البطريرك الراعي على ضرورة الحفاظ على التنوع والتعددية في لبنان وما يميزه من خصائص عن سائر محيطه كونه نموذج في العيش الواحد المسيحي - الإسلامي ومركز حوار الحضارات والثقافات والديانات.

يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في الأردن رفعت صلاتها لأجل راحة نفس البابا بندكتس السادس عشر.

جاء ذلك خلال القداس الذي ترأسه النائب البطريركي للاتين المطران جمال دعيبس، بمشاركة رئيس أبرشية الروم الكاثوليك المطران جوزيف جبارة، والقائم بأعمال السفارة البابويّة المونسنيور ماورو لالي، وبطريرك اللاتين السابق فؤاد الطوال، وراعي الكنيسة المارونيّة الأب جوزيف سويد، وراعي الكنيسة الكلدانيّة الأب زيد حبابة، وراعي كنيسة سريان الكاثوليك الأب ثائر عبّا، ولفيف من الكهنة، بمشاركة الأب إبراهيم دبور ممثلا عن مطرانية الروم الأرثوذكس، والأنبا انطونيوس صبحي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شارك القداس الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية في عمّان، عدد من الشخصيات المدنيّة والدبلوماسيّة، اتحاد الجمعيات الرهبانيّة في الأردن، أعضاء حركات كنسيّة، وجمع من المؤمنين من مختلف الرعايا، أحيت ترانيم القداس جوقة ينبوع المحبّة.

وبعد إعلان إنجيل "الراعي الصالح" (يوحنا 10: 1-16)، ألقى المونسنيور لالي عظة باللغة الإنجليزية، وألقى ترجمتها الأب بشير بدر، شكر فيها الحضور على مشاركتهم بذبيحة القداس من أجل راحة نفس البابا السابق بندكتس السادس عشر، مشيرًا إلى أنّ اسمه سيبقى محفورًا وعظيمًا في التاريخ الطويل لباباوات الكنيسة الكاثوليكيّة.