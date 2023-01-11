400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري الأسرع مبيعًا في بريطانيا

قال ناشر مذكرات الأمير هاري، إن المذكرات التي تحمل عنوان "سبير" أصبحت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا، بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس في بيان:"دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا".

وأضاف:“على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري بوتر الآخر”، لافتا إلى أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا أمس الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشفت عنه من اتهامات هاري لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

وكان الأمير هاري، قال إنه كشف علنا عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية وواجه الصحافة في محاولة لمساعدة النظام الملكي وتغيير وسائل الإعلام وهو ما وصفه والده الملك تشارلز بأنها "مهمة انتحارية".

وفي أول سلسلة من المقابلات التلفزيونية التي تم بثها الأحد، قبل نشر مذكراته، اتهم هاري أفراد عائلته بالتعاون مع الشيطان، الصحافة الصفراء، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميغان.

وقال لقناة "آي تي" في البريطانية، إنه فر من بريطانيا مع أسرته إلى كاليفورنيا في عام 2020 "خوفا على حياتنا".

وأضاف:"بعد سنوات عديدة من الأكاذيب التي قيلت عني وعن عائلتي جاءت مرحلة العودة إلى العلاقة بين أفراد معينين من العائلة والصحافة الصفراء، قرر فيها هؤلاء الأعضاء المعينون التعاون مع الشيطان، لإعادة تحسين صورتهم، وضعت حدا فاصلا عندما أصبح تحسين صورتهم على حساب آخرين وهم أنا وأفراد عائلتي الآخرين".

ولا يعرض الكتاب تفاصيل شخصية دقيقة مثل كيف تعاطى الأمير البريطاني مخدرات، وإنما يكشف أيضا عن أمثلة على التنافر الأسري.