شركة سفر أسترالية تدعو لقضاء عطلات الشتاء فى مصر: موطن الرحلات المغامرة

دعت شركة سفر أسترالية لقضاء عطلات الشتاء في مصر، وقالت بأنها موطن الرحلات المغامرة ولديها كل شيء، وأقدم وجهة سياحية على وجه الأرض ومليئة بالعجائب الطبيعية لاستكشافها.

وقال موقع "جلوب نيوز واير" الدولي، من ركوب الدراجات الرباعية والتخييم في الصحراء وركوب الجمال إلى الغطس وركوب الأمواج شراعيًا والتجديف بالكاياك في النيل ، لا يوجد نقص في المغامرة في مصر.

وفقًا لـ Inspiring Vacations ، الرائد لأفضل تجارب السفر حول العالم من جولات كيب يورك إلى جولات مصر ، إلى جانب الآثار المذهلة ، هناك الكثير من العجائب الطبيعية لاستكشافها في أقدم وجهة سياحية على وجه الأرض.

وصفت الشركة مصر بأن لديها ساحل رائع يوفر تجارب لا نهاية لها للباحثين عن الإثارة أثناء الجولات إلى مصر، وتوفر شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ، التي تحيط بها الشعاب المرجانية التي تعج بالأسماك الاستوائية ، فرصًا لكل من الغواصين المتمرسين والسباحين المبتدئين.

وقالت بأن الغوص والإبحار والتجديف بالكاياك على نهر النيل تحظى بشعبية أيضًا ، مما يوفر للزوار طريقة رائعة للاستمتاع بمصر من منظور جديد.

وتقول إن رياضة ركوب الأمواج شراعيًا وركوب الأمواج شراعيًا هي أيضًا من الأنشطة الترفيهية الساحلية الشهيرة في مصر، ويمكن للمبتدئين البدء في إحدى بحيرات البحر الأحمر بينما يحب راكبو الأمواج المتمرسون المياه المسطحة الممتدة والأمواج.

تعد دهب والغردقة من الوجهات الشائعة بينما تشتهر جنوب خليج سوما وسفاجا أيضًا بسبب شواطئها الطويلة والمثالية.

بعيدًا عن الماء ، تقول شركة Inspiring Vacations إنه لا يزال هناك الكثير من المغامرات التي يجب خوضها، حيث تعد رحلات ركوب الدراجات الرباعية في مصر مثالية للباحثين عن الأدرينالين ، مع إتاحة الفرصة للركوب إلى المواقع المشهورة عالميًا مثل أهرامات الجيزة ومعبد الأقصر أو الوصول إلى بعض الأسواق والمخيمات التي يصعب العثور عليها.

من ركوب الجمال في أهرامات الجيزة إلى التخييم في الصحراء الغربية ، وزيارة القرى النوبية المنعزلة والرحلات الجبلية على جبل سيناء.