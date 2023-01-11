الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات تيجراى تبدأ تسليم أسلحة ثقيلة للجيش الإثيوبى

قوات تيجراى
قوات تيجراى

بدأت قوات تيجراي، التي خاضت حربا استمرت عامين ضد الحكومة الاتحادية الإثيوبية، تسليم أسلحة ثقيلة للجيش الوطني في إطار عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وينظر إلى تسريح قوات تيجراي على أنه أمر محوري في اتفاق وقف إطلاق النار في الثاني من نوفمبر، إلى جانب استعادة الخدمات واستئناف المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية التي قاتلت إلى جانب الجيش الإثيوبي لكنها لم تكن طرفا في الهدنة.

خلق الصراع ظروفا شبيهة بالمجاعة لمئات الآلاف من سكان إقليم تيجراي، وقتل الآلاف وشرد الملايين في جميع أنحاء شمال إثيوبيا.

وأشرف على التسليم فريق مراقبة يتألف من أعضاء من الجانبين والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بلدة أجولاي الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرقي مقلي عاصمة الإقليم.

وخلال حفل للتسليم، قال مولوجيتا جبريكريستوس ممثل قوات دفاع تيجراي إن بدء نزع السلاح سيلعب دورا رئيسيا في استعادة السلام.

وأضاف في كلمة أذاعها تلفزيون تيجراي "نعمل انطلاقا من اعتقادنا أنه إذا أردنا أن نحقق السلام فيجب ألا يكون ما يفتح الباب للاستفزاز موجودا. السلام أمر حيوي لنا جميعا".

وقال أليمي تاديسي ممثل الجيش الإثيوبي "نحن جميعا (جزء) من إثيوبيا واحدة. لقد انتقلنا نحن وقوات الدفاع عن تيجراي من مواقعنا الدفاعية بسلام وتفاهم ومحبة".

وقال سكان إن الجنود الإريتريين انسحبوا من عدة بلدات رئيسية في تيجراي أواخر الشهر الماضي لكنهم لم يغادروا أراضي الإقليم. ورفضت إريتريا التعليق على ما إذا كانت القوات ستغادر.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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