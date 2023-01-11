أوقاف مطروح تقيم أسبوعها الثقافى بمسجد الروضة ( صور )

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة كان حديثه عن الأخلاق الحميدة كالصدق الذي لا قوام للحياة إلا به والحياء الذي اتصف به الأنبياء والصالحين والكرم الذي يدعو للإنفاق على الضعفاء والفقراء والمحتاجين والمعوزين فى ظل ظروف صعبة تحتاج للتكافل والتعاضد والمساندة لا استغلال حاجة الناس والتكسب من معاناتهم وعن إتقان العمل الذي تحيا به الأمم وتقوم به الأوطان فى مسجد الروضة .



وأشار وكيل أوقاف مطروح إلي أن يأتي هذا الأسبوع الثقافي لتأكيد على قيم الدين وأخلاقه وآدابه التي تحيا بها المجتمعات وترقى بها الأمم ولقد دعى ديننا الحنيف إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وبين أنها سبيل لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة.



عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من أحبِّكم إليَّ، وأقربِكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنَكم أخلاقًا، وإنَّ أبغضَكم إليَّ، وأبعدكم مني يوم القيامة، الثرثارون والمتشدِّقون والمتفيهقون))، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبِّرون) وقال النبي الكريم مبينا الغاية من بعثته " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".



وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن هذه المحاضرات قد وجدت صدى واسعا لدى رواد المساجد وإقبالا كبيرا لأنها تمس الواقع وتحاول إصلاحه وتهتم بتربية النشء وتوجيه الشباب وتجيب على أسئلتهم وتحصنهم من براثن التطرف والإنحلال وتحضهم على الصدق والحياء والكرم والمشاركة في بناء الأمة بإتقان العمل .



وأكد وكيل اوقاف مطروح علي أن أثنى الجمهور على برنامج الأسبوع الثقافي الذي استعاد الطابع الدعوي بوجود قاريء للقرآن و منشد ديني مما يثري العمل الدعوي و يزيد من إقبال الجمهور على المساجد التي تؤدى فيه الأسابيع الثقافية.

مسجد الروضة بمطروح